Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, jeu solo a ne pas confondre avec le gacha Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator (enfer) se dévoile dans un premier trailer.Au programme le retour d'anciens persos comme Sophie ou Totori et du tour par tour.Sortie prévue le 26 Septembre sur PS5, Switch et PC (et PS4 au Japon).Contrairement a Yumia, cet opus ne sera pas traduit en Français.Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian embarque les joueurs dans une aventure mystérieuse et chaleureuse aux côtés de nouveaux protagonistes : Rias Eidreise, une aventurière douée pour l'alchimie, et Slade Clauslyter, un jeune homme capable d'ouvrir des portes menant à des dimensions alternatives. Ces deux héros uniront leurs forces pour tenter de découvrir la raison de la disparition des habitants d'Hallfein, tout en suivant les traces de leurs proches et en restaurant leur ville natale. Au cours de leur périple, ils rencontreront divers personnages qui les aideront, dont des visages familiers de la série Atelier tels que Sophie Nuenmuller, Razeluxe Meitzen, Totori Helmold et Wilbell Voll-Ersleid.