Embargo ou pas, Andy Robinson a tout lâché et c'est peut-être une première dans l'industrie : - Aucun code review n'a été fourni à la presse dans le monde entier. - Vu que de toute façon, la console réclame un patch Day One majeur. - Il y a eu des invits presses dont la valeur sera comme d'hab relative. - Robinson le sait, la plupart des tests seront faits à l'arrache pour le référencement Google (sachant que les rédacs seront toutes débordées avec le Summer Game Fest). - Plusieurs éditeurs tiers ont fait part à Robinson de leurs déceptions envers Nintendo, allant même jusqu'à dire qu'ils auraient préféré reporter leurs jeux vu qu'aucun ne pourra bénéficier de couverture médiatique pour le lancement ou avant. Bah bravo Nintendo hein...

posted the 06/03/2025 at 02:58 PM by shanks