Artis Impact de Mas sortira le 7 Aout sur Steam (et en français)."Incarnez Akane et son compagnon Bot pour élucider des mystères dans un futur post-apocalyptique. Explorez des environnements dessinés à la main, faites l'expérience de combats d'inspiration rétro, améliorez votre maison et entraînez-vous pour améliorer vos capacités."