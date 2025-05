1. [NSW] Capcom Fighting Collection 2 – 7,801 / NEW

2. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 5,872 / 1,300,401

3. [NSW] Minecraft – 5,869 / 3,889,763

4. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 4,756 / 8,128,580

5. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 4,275 / 6,327,905

6. [PS4] Capcom Fighting Collection 2 – 4,182 / NEW

7. [NSW] Tokimeki Memorial: Forever With You Emotional – 3,170 / 24,202

8. [NSW] Nintendo Switch Sports – 2,714 / 1,585,602

9. [PS5] Clair Obscur: Expedition 33 – 2,160 / 15,239

10. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 1,932 / 5,562,300



Switch OLED – 14,460

Switch Lite – 7,924

PS5 – 3,497

PS5 Pro – 2,259

Switch – 2,094

PS5 Digital Edition – 790

Xbox Series X – 644

Xbox Series S – 376

Xbox Series X Digital Edition – 362

PS4 – 27



24 478 Switch / 6 546 PS5 / 1 382 XSXIS