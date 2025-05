Pour commencer il dit :Ceux qui arrivent sur Switch 2 selon lui :- Halo MCC (Warren parle de Combat Evolved)- Sea of Thieves- GroundedPour le reste :- aucun portage de Gears of War Reloaded actuellement en dev sur Switch 2- Rien semble t-il pour FH5 pour l'instant, mais bon peut-être qu'il est pas au courant- aucune maj pour les Crash Bandicoot et Spyro

Who likes this ?

posted the 05/22/2025 at 11:19 AM by jenicris