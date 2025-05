... pour ses propres titres en développement. C'est Nintendo UK qui a répondu cela à Nintendo Life lors d'une interview. De quoi rassurer les amateurs de physique et d'au moins garantir la conservation du jeu vidéo pour les jeux First Party de Nintendo sur la Nintendo Switch 2.Donkey Kong Bananza et Mario Kart World ne devraient donc pas être des exception Game Card chez Nintendo. Youpi ^^ !