Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour nos amis Ultra Marins : La fonctionnalité Gamechat de la Nintendo Switch 2 nécessitera un numéro de téléphone de France en +33 valide. Etant donné que dans nos départements d'OutreMer, nos numéro commencent par +596, +590, +594 ou +592, autant vous dire que c'est mort... J'ai du coup annulé la précommande de ma caméra Plante Pirhana vu qu'elle ne servira à rien aux Antilles. Dommage, ça aurait fait une jolie décoration sous la TV. Pour les autres, il faudra authentifier votre numéro Francais/Canadien ou d'un autre pays supporté la première fois que vous lancerez le Gamechat.Une mesure étrange vu comment le Gamechat est déjà restrictif de base, et qui le rend relativement inutilisable à mes yeux. On utilisera finalement plutôt Discord sur son Smartphone, comme à l'ancienne quoi...

Who likes this ?

posted the 05/14/2025 at 03:49 AM by suzukube