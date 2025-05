Industrie du JV

En moins d'une semaineest devenu le jeu le mieux noté de tous les temps par les joueurs surdépassant de loin des mastodontes du genre tel que. Dans cette vidéo je vous propose de faire un tour d'horizon des informations le concernant et de voir les conséquences pour l'industrie d'un tel succès pour un jeu AA, faisant de lui un potentiel vainqueur du titre duface à des productions coûtant plusieurs centaines de millions de dollars.Comme toujours j'ai découpé la vidéo en plusieurs parties pour vous aider à accéder à celle qui vous intéresse en cliquant sur les liens ci-dessous :De mon point de vue ce jeu va devenir un cas d'école pour montrer qu'une autre voie que la production de AAA est possible, avec la modernité des outils de développements, les nombreuses ressources accessibles (modèles 3D, textures, etc.), il est désormais possible de créer des jeux qui ressemblent à des jeux à gros budget.n'étant pas le seul à avoir démontrer cela ces dernières années, avec des titres commeou encorequi a coûté beaucoup moins cher à produire que les AAA occidentaux, c'est toute l'industrie qui est en train de revoir ses priorités et comprendre qu'un autre modèle de production est possible.Car au-delà de la beauté du rendu d'un jeu, de sa mise en scène hollywoodienne, de sa technique ou des centaines de millions de dollars dépensés pour produire les plus gros AAA de ces dernières années, la seule chose qui compte pour les joueurs, c'est le plaisir de jouer qu'ils procurent comme l'ont compris déjà beaucoup d'acteurs de l'industrie ou le démontrent des jeux commeou encoreIl ne faudra pas s'étonner si dans les prochaines années ce type de production devient de plus en plus présente et que certains constructeurs/éditeurs changent leur communication pour mettre en avant le plaisir de jouer et non plus uniquement la technique ou la puissance de leurs machines.Pour aller plus loin concernant la mutation actuelle de l'industrie du JV, vous pouvez consulter ces autres vidéos qui parlent de ce sujet :Et vous que pensez-vous du succès critique et des nombreuses qualités de ce jeu AA ? Quelles sont pour vous les possibles retombées sur le fonctionnement de l'industrie de jeu vidéo ? Le modèle des jeux AA réalisés par des petites équipes qui ne sont plus contraintes de remplir un cahier des charges pour sécuriser un projet auprès des investisseurs va t'il devenir le nouveau standard ?