Analyses/Débats

Au cas où certains pensaient encore que les avis donnés sur les sites tel que Rotten Tomatoes, Metacritic ou IMDb valent vraiment quelques choses, il me semble que cette vidéo vous aidera à voir un peu plus clair sur la réalité derrière tout ça.Entre reviews bombing et avis rédigés par des sociétés spécialisées, que ce soit via des bots ou des humains, tous ces avis sont depuis longtemps biaisés sur les productions culturelles ou les produits sur les sites de ventes en ligne.Discussion sur Neogaf : https://www.neogaf.com/threads/the-decomposition-of-rotten-tomatoes-vulture.1660731/ Source de l'article d'origine : https://www.vulture.com/article/rotten-tomatoes-movie-rating.html