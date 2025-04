Dans une interview de Variety, il a déclaré :« Nous avons soutenu la Switch 1 et je souhaite soutenir la Switch 2. Nintendo a été un excellent partenaire.Cela nous permet de développer notre communauté de passionnées par nos licences, et c’est essentiel pour nous permettre de continuer à investir dans nos jeux. Je crois profondément en l’importance de Nintendo pour cette industrie et à notre soutien continu. Et obtenir leur soutien pour nos licences est, je pense, un élément important de notre avenir. »« Je pense que nous tous, dans cette industrie, devrions nous concentrer sur nos communautés et la base de joueurs que nous construisons. Je suis inspiré par le travail de nombreux créateurs et ceux sur d’autres plateformes. Mais je crois en nos projets. Bien sûr, nous faisons évoluer ce que signifie être Xbox et nous touchons des joueurs du monde entier. Il y a 3 milliards de joueurs sur la planète, et chaque matin, je me lève en réfléchissant à la manière dont Xbox pourrait mieux répondre à leurs besoins. Et cela passe par une approche innovante pour que nos jeux et les fonctionnalités de notre plateforme soient accessibles au plus grand nombre, que ce soit sur le Cloud, sur PC ou sur console. Nous sommes donc déterminés à développer nos licences et notre plateforme afin qu’elles deviennent un acteur majeur du jeu vidéo pour le plus grand nombre possible parmi ces 3 milliards de joueurs. »