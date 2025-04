Il faut déjà rappeler que beaucoup avaient prédit tout sauf un aussi grand succès pour la Switch.

Qui aurait pu même penser qu'elle serait possiblement la console de jeux vidéo la plus vendus de l'histoire.



Après, quand on y réfléchit, pour Nintendo, le fait d'avoir qu'une seule machine à alimenter, c'est plus simple, d’où le choix du coté "Hybride" qui maintenant parait une évidence, une fois le succès, c'est facile de dire que c'était une évidence, mais si c'était une évidence, Nintendo l'aurait fait plus tôt.

Mais en fait Nintendo depuis longtemps voulu faire un pont entre portable et salon, là ils ont été jusqu'au bout du raisonnement, je pense que c'est une des raisons du succès, c'est qu'ils ont été en osmose avec leur approche du jeu vidéo.



Le succès d'une console, c'est quand il y a une forme d'osmose entre le public, les constructeurs et les développeurs tiers.

Mais surtout, quand les joueurs aiment l'idée du "choix". La PS2 c'était le choix entre voir des films et jouer à des jeux, la Switch, jouer en portable ou en salon.



Depuis la sortie de la Switch, une situation à énormément changer, c'est le succès et l'hégémonie dans la console au Japon dans les charts.

Déjà, Nintendo a fait avec la Switch un gros changement, les développeurs ont pu développer des jeux sur un moteur "universel" : UnrealEngine, même Nintendo a commencé à s'y mettre, avant Nintendo faisait un moteur maison et les développeurs devaient aller les voir pour savoir utiliser le potentiel de la machine, là ils ont plus besoin de faire cette démarche, ils sont plus "libre".

Pourquoi j'évoque ça, car longtemps la référence des consoles ayant des jeux japonais tiers était Sony, mais c'est plus le cas, mais les développeurs japonais se sont de plus en plus habitués à l'unreal engine (notamment, car il y a d'autres moteurs, mais c'est le plus connu), ils ont du demander à Nintendo d'avoir une console assez puissante, pour montrer qu'ils sont capables de tenir la dragée haute à l'occident.

Je pense que la Switch2 devient une sorte de porte-étendard du Japon, donc autant se donner les moyens.



L'autre chose qui a du faire en sorte que Nintendo face à une console qui tienne la route techniquement, c'est le film Mario.

C'est encore aujourd'hui le plus gros succès (phénoménal) d'un jeu vidéo pour une adaptation au cinéma, le film en met plein les mirettes visuellement (le budget à fortement contribué.), donc il fallait quelque chose qui en mettent un minimum plein les mirettes, tout en gardant le coté "hybride", car un tel carton au cinéma montre que les petits et surtout les grands enfants aiment l'univers de Mario, comme nous savons que c'est les grands enfants qui achètent ce que les petits enfants souhaitent, ça fait d'une pierre deux coups.

De plus Nintendo veut continuer cette incursion dans le cinéma, il y a déjà un autre film Mario et nous allons avoir un film (certains disent une trilogie) Zelda, pareil avec un réalisateur qui sait faire des films (la trilogie : le labyrinthe et La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume) avec un budget qui devrait suivre.



Et pour toucher encore plus les "grands enfants", ils ont intégré la fait d'avoir "le choix" (encore une fois) de pouvoir utiliser une fonction "souris" (pour des jeux qui sont souvent plus présents sur PC) pour avoir des jeux que l'on voit plus rarement sur console.



Nintendo à pousser l'idée de toucher la famille à tous les âges, déjà, nous le voyons à travers les publicités, il y a peu d'enfant.



Donc là Nintendo à du se dire "Et si nous touchions les grands enfants ce coup si" (sous-entendu ceux qui ont l'argent, est-ce qu'ils nous suivrons ?) et rajouter "s'ils doivent mettre une certaine somme équivalente entre une console de chez nous et des deux autres constructeurs, laquelle ils choisiront comme incontournable"



Est-ce que cette stratégie va marcher, là est tout la question ?