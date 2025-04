... de la payer plus chère !Etant donné que la concurrence n'existe plus, Sony a annoncé en plein dimanche l'augmentation de 50 € de la PS5 Digital Edition.Du coup, j'aimerais bien revoir tout ceux qui disent que la Nintendo Switch 2 est "trop chère" car "plus chère qu'une PS5 Digital Edition" (même si elle n'est pas portable et qu'elle n'a même pas d'écran intégré, mais soit, admettons), car grâce à Sony, ce n'est plus le cas, la Switch 2 reste la Next Gen la moins chère du marché (Enfin ça sera le cas dès qu'un retrait du marché de la Xbox Series S que 75% de Gamekyo déteste sera effectif). Et la seule à bénéficier de Tensor Core et de RT Core, comme les cartes RTX d'nvidia au passage !Du coup, pour la Switch 2, vous êtes toujours aussi confiant pour une baisse de prix d'ici la fin de l'année ? Ou vous allez patienter tout de même et vous risquer à l'acheter à 499 € nue d'ici 2026 (si la Chine n'envahit pas Taiwan d'ici là hein) ?