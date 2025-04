Sony Général

Dans une récente interview,l'ancien PDG dedit que la marque doit remettre en question son ADN. Pour lui, elle ne doit plus proposer uniquement sur des graphismes de pointe, mais doit varier son catalogue d'expériences vidéoludiques.Comme toujours j'ai découpé la vidéo en plusieurs parties pour vous aider à accéder à celle qui vous intéresse en cliquant sur les liens ci-dessous :Et si vous voulez consulter l'interview complète, vous la(en japonais).Cette déclaration se place dans une évolution de la ligne éditoriale de, déjà abordé pardans une interview que j'avais abordé dansMais également une remise en question générale dans l'industrie qui comprend que l'orientation prise c'est dernières années n'est plus tenable, comme le racontait, le PDG deque vous pouvez retrouver dansLe problème majeure étant les coûts développement de plus en plus importants de génération en génération comme le ditdans l'interview, mais aussiqui abordait les coûts des jeux et que j'avais rapporté dansCe que l'on peut observer dans toutes ces déclarations, c'est que l'industrie et particulièrementqui s'était enfermé dans un certain type de production, préparent doucement les consciences des joueurs à un réalignement des productions proposées par les éditeurs.D'ailleurs un point intéressant abordé par, c'est le fait que certains joueurs pensent que le prix d'un jeu doit être proportionnel à la durée de vie qu'il propose.Ces derniers disant qu'ils ne mettraient jamais 60€ dans un jeu qui se termine en 10/15 heures, entraînant une obligation pour les développeurs de rallonger de plus en plus la durée de vie des jeux.Mais cela a aussi créé plusieurs problèmes, comme le remplissage d'éléments inutiles dans les jeux et de créer des jeux qui deviennent beaucoup trop long à terminer pour une bonne partie des joueurs, en plus d'être finalement inintéressant sur la longueur.Bref, perso je trouve personnellement que cette remise en question de l'industrie est nécessaire, pour qu'elle propose plus de variété, permette aux développeurs d'expérimenter plus facilement et ne plus attendre 5 ans pour voir sortir les jeux des plus gros studios.Bien sûr cela ne veut pas dire que les AAA doivent totalement disparaitre, mais il faut qu'ils deviennent des exceptions et non pas la règle que doivent suivre les éditeurs mais aussi que les joueurs doivent uniquement attendre des studios.Et vous, que pensez-vous de cette déclaration deet de la remise en question que subit l'industrie actuellement ?