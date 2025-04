Le prix des jeux à 90€

La radinerie de ne pas proposer les DLC de Zelda Breath of the Wilds sur la version Nintendo Switch 2 Edition

complet

L'émulateur GameCube loin d'être optimisé

Le prix des accessoires (manette pro, caméra, etc.)

Le bouton C payant

Le design similaire à sa grande soeur et les gâchettes non analogiques

Je fais suite à la proposition de Nicolasgourry, de rédiger un article sur tout ce qui ne va pas avec la Nintendo Switch 2.C’est sans doute le point qui a fait le plus de bruit, et à juste titre. Il n’y a aucune raison pour Nintendo de proposer des jeux à 90 €, surtout quand on sait qu’ils sont loin de coûter aussi cher à produire que ceux proposés par des studios comme Naughty Dog, CD Projekt, etc.Nous connaissons leur pratique à limiter les coûts tout en générant un maximum de bénéfice, on se doute bien qu'ils vont continuer à suivre cette tendance.Ce point est particulièrement honteux.Le jeu est sorti sur deux supports différents (Wii U et Switch) et a battu des records de ventes pour la licence. Étant donné que les jeux Nintendo ne baissent jamais de prix, ils auraient au moins pu faire un geste ça ne leurs coûtait rien.Beaucoup d'éditeur font l'effort de le faire quand ils font des remasters(souvent bien moins cher). Chez Nintendo, je ne vois que des rapaces avides d’argent qui profitent pleinement de la notoriété de la première Switch.Vous pouvez le voir :- F-Zero GX : https://www.youtube.com/watch?v=yLy2qFgs8Kw&t=7765s - The Legend of Zelda - The Wind Waker : https://www.youtube.com/watch?v=yLy2qFgs8Kw&t=7930s J'ai rien à ajouter, suffit juste de constater le stuttering et le framerate des jeux PAL (je précise). D'ailleurs, ils ont supprimé la possibilité de choisir l'option 50/60hz sur les jeux qui le proposaient au démarrage à l'époque.Il y a encore moyen qu’ils règlent ces problèmes avant la sortie de la machine. Espérons pour eux, sinon ça va gueuler… Je me souviens d’un débat avec un membre de Gamekyo à propos de l’émulation sur Steam Deck. Il me sortait l’argument du stuttering, alors que personnellement, j’en ai jamais ressentiLe comble quand on voit ce qui est proposé iciJ'ai beaucoup aimé la manette pro de la Switch, mais jamais je vais débourser + de 90€ pour une manette qui a 10x moins de techno qu'une Dualsense.Qu’est-ce qui peut justifier une telle augmentation ? L’ajout du port jack ? Ne déconnons pas, s’il vous plaît...Le prix de la caméra n'en parlons pas, ils sont en total roue libre pour un rendu full pixelisé et dégueulasse sur l'écran.Encore une preuve que Nintendo abuse de sa position.Tous les concurrents, je dis bien tous, proposent leurs services de chat vocal gratuitement. Nous attendions enfin la possibilité de le faire sans passer par une application mobile (la honte).La douche froide qu’on s’est tous prise (sauf les fanboy) en découvrant ce qui se cachait derrière ce bouton…Elle ne se démarque pas assez. Même le design de la boîte est quasi identique, à part ce gros “2” sur le logo. Je ne sais pas comment ça va être perçu par le grand public, mais il y a de fortes chances que ça crée de la confusion.Je vois déjà à des kilomètres Mamie Jeannine, débattre avec ses petits-enfants : « Mais si, c’est pareil, c’est la même chose ! »Force à eux.Au sujet des gâchettes, c'est une déception. Ça ferme quelques possibilités de gameplay :- la cadence de tir pour les FPS- ajustement de la vitesse pour les jeux de courses- gestion de la force de frappe pour certains jeux- etc.Je pense avoir cité tout ce qui ne va pas.J’ai volontairement omis de parler de la baisse du prix des jeux, car comme on le sait, ils ne baissent jamais. À moins d’un miracle de la part de Nintendo, ça risque fort de rester dans la même continuité.Cet article avait pour but de rééquilibrer un peu les choses. Je constate qu’il y a beaucoup trop d’articles de rassurage autour de la Switch 2 mais très peu l'inverse (même s'il y en a).Évidemment, je trouve que la console a beaucoup de points positifs. À mes yeux, son prix est justifié au vu de la technologie qu’elle embarque.Mais voilà :Acheter une Switch 2, c’est aussi s’engager à accepter les tarifs complètement délirants proposés par Nintendo, sachant qu’ils ne baisseront probablement pas (surtout les jeux Nintendo)… Une fois dedans, difficile d’en sortir, à moins de revendre la console.Pensez-y.SI vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas.