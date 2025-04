Les prières de Shanks du jour ont été a moitié entendu. Pas encore de news sur KH4, mais Duskfade de Weird Beluga Studio (Cid the Snail), ouvertement inspiré par la saga de Square-Enix, se remontre avec une sortie fixée pour 2026.

posted the 04/10/2025 at 06:31 PM by guiguif