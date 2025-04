Jeux Vidéo

La Switch 2 arrive avec son lot de nouveautés, et parmi elles les Game-Key Cards. Ces nouvelles cartes n’abritent pas le jeu en lui-même, mais une clé de téléchargement, à insérer dans la console pour lancer l'installation numérique du titre. Sur le papier, cela peut faire peur, on pense tout de suite à ces tristement célèbres boîtes vendues avec un simple code à usage unique, mais Nintendo rassure : ces cartes pourront être revendues, prêtées, et ne seront pas liées à un compte.Une Game-Key Card fonctionne exactement comme une cartouche classique : vous l’insérez dans n’importe quelle Switch 2, et le jeu se lance. Le téléchargement initial nécessite une connexion Internet, mais ensuite, le jeu est jouable hors-ligne. La seule condition ? Que la carte reste insérée pour jouer. Mais surtout : elle n’est liée à aucun compte Nintendo. Cela signifie que vous pourrez la prêter à un ami, la racheter d’occasion, ou la revendre, sans aucune restriction., a expliqué Tetsuya Sasaki, développeur chez Nintendo, à GameSpot.C’est là que Nintendo marque un vrai point face à la tendance actuelle. Sur Switch 1 déjà, certaines boîtes physiques ne contenaient qu’un code, ou tous les jeux (les compils FFX et Borderlands par exemple), et dans ces cas-là, c’est simple : aucune possibilité de revente ou de prêt, quant aux jeux purement numériques, c'est pareil il n’y a rien à échanger, rien à transmettre, rien à prêter (même si la Switch 2 permettra tout de même de prêter certains jeux dématérialisés sous conditions, mais de manière bien plus contraignante qu’avec une simple Game-Key Card).Face à ces deux options qui ferment la porte à la liberté des joueurs, les Game-Key Cards font figure de solution équilibrée. Elles offrent un support physique tangible, tout en permettant un modèle économique plus souple pour les éditeurs.Pourquoi cette solution maintenant ? Tout simplement parce que les jeux deviennent trop lourds pour les cartouches physiques actuelles, par exemple les versions 32 Go de la Switch 1 très coûteuses à produire. Beaucoup d’éditeurs ont déjà fait le choix radical d’abandonner le support physique, comme on le voit déjà sur PS5 ou Xbox Series, où certains gros jeux sortent uniquement en dématérialiser, donc imaginez le futur des gros jeux sur Switch 2...Les Game-Key Cards permettent donc aux studios de continuer à proposer une présence en boutique, sans exploser leur budget. C’est un compromis économique, mais qui n’écrase pas les droits des joueurs. Au contraire.Avec cette initiative, Nintendo confirme son statut de constructeur le plus attentif au confort et à la liberté de ses utilisateurs. Là où beaucoup poussent vers un modèle 100 % numérique, Big N prend une autre voie : un jeu téléchargeable, oui, mais accompagné d’un support physique tangible, que l’on peut prêter, revendre ou simplement ranger sur son étagère.Et il ne s’agit pas vraiment d’une révolution, mais plutôt d’une clarification d’une tendance déjà bien ancrée. Depuis des années, toutes les plateformes, y compris la Switch, commercialisent des jeux en boîte avec la fameuse mention "téléchargement via Internet nécessaire". Dans bien des cas, ces cartouches ne contiennent qu’une partie du jeu, voire un simple déclencheur pour l'installation.Avec les Game-Key Cards, Nintendo ne fait que formaliser cette réalité, mais en l'encadrant clairement pour protéger les consommateurs, en maintenant la revente et le prêt possible.D’ailleurs, cette évolution était totalement prévisible, je l’avais déjà évoqué dans mon article. Même si certains préféraient l’ignorer, il était évident qu’avec la hausse continue de la taille des jeux et le coût croissant des cartouches, le modèle 100 % physique n’était plus viable à long terme. Ce que Nintendo propose ici, c’est un compromis intelligent : un format hybride, qui concilie contraintes techniques et liberté d’usage.Certes, Nintendo pousse doucement vers l’achat en dématérialisé, avec des écarts de prix significatifs entre les versions physiques et numériques des jeux Switch 2, mais contrairement à d’autres constructeurs, ils n’imposent pas cette voie. Le choix reste là, entre cartouche et le dématérialisé, à l’utilisateur de décider ce qui lui convient. Dans un monde idéal, la meilleure solution serait évidemment d’avoir l’intégralité du jeu sur sa cartouche ou son disque, sans avoir besoin de patchs ou de mises à jour. Cependant, à une époque où quasiment tous les jeux nécessitent des corrections et des mises à jour constantes, il faut se rendre à l’évidence : cette époque est révolue, et le modèle de Game-Key Cards semble être un compromis acceptable.