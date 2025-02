Jeux Vidéo

Ces dernières années, l’achat de médias numériques s’est intensifié, qu’il s’agisse de jeux vidéo, de films, de séries télévisées ou de musique. De nombreux consommateurs apprécient l’accès instantané et la simplicité qu’offre cette forme de distribution. D’après les dernières données de Mat Piscatella de Circana sur les dépenses en logiciels de jeux vidéo aux États-Unis au cours des 25 dernières années, les ventes de jeux physiques ont chuté de plus de moitié depuis 2021 et sont désormais inférieures de plus de 85 % par rapport au pic de 2008. Pourtant, les ventes globales de contenus, qu’ils soient physiques ou numériques, ont augmenté depuis 2019. En d’autres termes, les jeux vidéo se vendent mieux qu’avant, mais bien plus en version dématérialisée.La disparition progressive du format physique n’a rien de surprenant. Sur PC, des plateformes comme Steam ou l’Epic Games Store l’ont déjà rendu quasi obsolète. Les consoles de salon se rapprochant de plus en plus des PC, cette transition semble naturelle et suit une tendance générale observée dans d’autres secteurs, comme les films, les séries ou la musique. L’arrivée d’une PS5 Pro sans lecteur de disque (et difficile à trouver), la mise en avant du Game Pass par Xbox et la sortie de plus en plus de jeux uniquement en dématérialisé (comme Avowed le dernier en date) montrent que Sony et Microsoft privilégient clairement un avenir sans support physique.Le marché s’adapte donc à cette nouvelle réalité, où les jeux se téléchargent en quelques clics, sans avoir besoin d’un disque. C’est plus rapide, plus pratique, selon certains. Le format dématérialisé offre une commodité accrue et un accès facilité. Du côté des éditeurs, c’est aussi une solution plus économique : elle réduit les coûts de production et permet aux développeurs de travailler sur le jeu jusqu’à la dernière minute, sans être contraints par les délais d’impression des disques et les mises à jour nécessaires entre l’envoi et le lancement. De toute façon, avec l’installation obligatoire des jeux et les correctifs day one, le support physique est devenu une simple illusion. Il est donc fort probable que la prochaine génération de consoles abandonne complètement le lecteur de disque. Mais qu’en est-il de la Switch 2 ?Si le marché physique est en net recul, la Nintendo Switch reste une exception. En 2024, en Europe, 68 % des jeux vendus étaient numériques. Ce chiffre atteignait 75 % chez Xbox et 64 % chez PlayStation, mais seulement 22 % chez Nintendo. Les jeux sur cette console restent donc majoritairement achetés en version physique. Mais contrairement à Mat Piscatella, je ne pense pas que l’arrivée de la Switch 2 contribuera à ralentir ou inverser cette tendance en 2025, bien au contraire. Avec l’arrivée de jeux plus ambitieux, les éditeurs tiers cherchent à inciter les consommateurs à se tourner vers le dématérialisé. Sur la Switch actuelle, certains jeux sont déjà vendus en boîte avec un simple code de téléchargement, une solution permettant d’éviter le coût des cartouches vierges, jugé trop élevé. Qu’en sera-t-il avec la Switch 2 ?Imaginez donc un hypothétique Call of Duty sur cette future console ? Entre la taille de la campagne solo et du mode en ligne, le poids des fichiers et le coût des cartouches risquent de poser problème. Sur la Switch actuelle, une cartouche permet de jouer immédiatement, sans attente liée à un téléchargement. Mais sur la Switch 2, faudra-t-il une installation obligatoire ? Une connexion permanente avec juste le strict minimum sur la cartouche ? Des boîtes contenant uniquement un code ?Finalement, la Switch 2 pourrait bien, à son tour, accélérer la transition vers le tout dématérialisé.[url]https://bsky.app/profile/didlc:bhqrrxt7yyfpwguioa7rwa7x/post/3lgj4qutmo22y?ref_src=embed[/url]