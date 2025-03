Oui, et Sony est dans le titre, car ils ont activement participé au développement du FSR 4 avec AMD.Évidemment, si l’implémentation d'algorithmes de reconstruction d'image ultra-fidèles et stables avec un coût d'exécution d'une paire de millisecondes était si simple, cela ferait longtemps que des technologies (plus axé sur le marketing qu'efficace) comme le Checkboard Rendering, les trois premières versions du FSR, le PSSR, le DLSS 1 et autres, offriraient des rendus avec de véritables gains en qualité d'imageen performance......Mais jusqu'à présent,, à des degrés différents suivant les technos et les jeux. Nvidia, en étant avant-gardiste dans ce domaine, avait commencé à tirer son épingle du jeu avec le DLSS 2.0 il y a 5 ans.D'après les premiers tests, il offre une qualité d'image proche, voire parfois supérieure au DLSS 3, tant sur des images statiques que sur des scènes en mouvement.Sur des vidéos, l’écart peut ne pas être immédiatement évident ("oui, mais il faut zoomer pour voir la différence, oui mais ton jeu, s'il n'est pas ralenti, tu ne vois pas les artefacts"). En fait, non.Cela me rappelle les vieux débats où certains nous expliquaient que l'œil humain ne voyait pas la différence entre le 1080p et le 4K, ou entre le 30 et le 60 fps. Bon, ces débats sont clos depuis un moment, il en sera de même pour celui-ci.Déjà que l'écart est réellement perceptible entre le DLSS 4 et 3 in game, principalement en mouvement, alors ici...Car en pratique, même sans trop chercher à comparer le FSR 3 et le DLSS 3 dans les jeux, cela saute aux yeux que le premier est bourré d'artefacts, offre un rendu généralement assez flou et imprécis, tandis que le second nous fait oublier le rendu natif dans presque toutes les circonstances.Deux 'petits' problèmes cependant semblent s'annoncer avec le FSR 4 :: Seuls les nouveaux GPU AMD bénéficient du FSR 4. De plus, la PS5 Pro devrait recevoir une version adaptée en 2026, mais reste à voir si elle offrira la même qualité de rendu ou s'il faudra attendre la PS6. En tout cas, pas de FSR 4 sur PS5, c'est une certitude. Chez Nvidia, le DLSS 3 et 4 sont compatibles avec tous les GPU RTX de Nvidia (depuis donc 4 générations !). Ces derniers mettent les anciennes générations à l'amende pour le Frame Generation uniquement.: Pour atteindre ce niveau de qualité, le FSR 4 serait environ 10 % moins performant que le FSR 3, lui-même généralement un peu moins performant que le DLSS 3 a mode équivalent. Du coup, à l'image du petit surcoût du DLSS 4 face au 3 (mais le 4 Performance fait mieux que le 3 Quality, donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve très très largement), le FSR 4 est plus proche du rendu du DLSS 3 tout en ayant des performances similaire au DLSS 4 donc.Bon, présenté comme ça.. mais non, on ne va pas faire la fine bouche carCela augure, j'espère, de bonnes choses pour l’avenir et la compétitivité d'AMD sur le marché PC, et pour la qualité d’image des jeux sur consoles dans les années à venir. Le prochain objectif d'AMD sera certainement les performances et la stabilité du rendu en Ray et Path Tracing !