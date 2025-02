Netflix propose un premier extrait de ""l'anime"" adapté de Devil May Cry qui sortira le 3 Avril.Et comme Netflix a bien fait les choses, on retrouvera Johnny Yong Bosch dans le rôle de Dante dans la version anglaise... Johnny Yong Bosch qui joue Nero dans les jeux, la logique.

Like

Who likes this ?

posted the 02/28/2025 at 03:11 PM by guiguif