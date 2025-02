Hop ! Je viens de voir passer ça en pub sur FacebookForfaits location PlayStation 5 Pro + lecteurEn gros :(Durée location) :31,99 € par mois pendant 24 mois, avec un premier versement de 69,99 €.(Durée location) :35,99 € par mois pendant 27 mois, avec un premier versement de 69,99€.(Durée location) :29,99 € par mois pendant 40 mois, avec un premier versement de 69,99 €.A noter qu'à l'issue de vos mensualités,. Vous pouvez résilier le Contrat de location longue durée à tout moment et sans motif, mais Micromania pourra exiger le paiement d’une indemnité de résiliation (voir conditions Location et Service).

posted the 02/06/2025 at 02:25 PM by famimax