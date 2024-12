Top 5 Gamekyo des Meilleurs Twist Final.

5) 2 Points

God of War Ragnarök

BioShock Infinite

Star Wars : Knights of the Old Republic

Red Dead Redemption

Nier Gestalt | Replicant

The Legend of Zelda : Link's Awakening

The Last Guardian

Prey (arkane studio)

4) 3 Points

Xenoblade Chronicles X

Batman : Arkham City

999 Nine hours nine persons nine doors

Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty

Metal Gear Solid 3 : Snake Eater

Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots

3 )Shadow of the Colossus



Metal Gear Solid V : The Phantom Pain



Ghost Trick



Spec Ops: The Line / 4 Points



The Last of Us Part II / 4 Points



Heavy Rain / 4 Points



2 ) Final Fantasy X / 5 Points



Silent Hill Shattered Memories / 5 Points



1) Silent Hill 2 / 9 Points





Bioshok / 9 Points



Merci d'avance de ne pas révéler le TWIST Final

Comme il y a beaucoup d'égalité, j'ai fait un top en fonction des points.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il y a une licence qui se détache du lot en ce qui concerne ses twists c'est : Metal Gear Solid