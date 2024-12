Spécial = Top 5 Meilleurs Gameplay

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Dimanche 19H

Veuillez choisir 5 jeux avec meilleur Gameplay(réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Vous avez jusqu’à, j'ai rajouté un peu (j'aurais du faire un rappel Venrdredi, j'ai zappé, pour avoir un résultat le Samedi, donc je rattrape) de temps pour les retardataires et bien peaufiner le classement.Voici pour l'instant ( à 10H40 le 08/12 ), les jeux avec meilleur Gameplay les plus appréciés (ce n'est pas dans l'ordre des points), mais ça peut encore changer, évidement :MGS V : The Phantom PainSekiroRE4 RemakeHollow knightReturnal-Ils ont 4 points aux minimums (sur 30 votes)-Baldur's Gate 3 / Ninja Gaiden 2 / Bayonetta / Vanquish / Elden ring / Bloodborne / Metal Gear Rising Revengeance / Hades / Nioh 2 / The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.-Ils ont 3 points-Important :