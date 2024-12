Yo minaun petit billet d'humeur à partager car dernièrement je me pose des questions sur l'avenir du l'hardware PC. Ayant un PC depuis 1993, c'est une bécane que j'aime et que j'ai toujours eu en ma possession. Avec toujours cette envie d'avoir une grosse Bécanne bien puissante pour éclater les bons petits jeux qui sortent dessus.Mais aujourd'hui, je ne comprends plus trop le monde de l'hardware PC. Dans ma jeunesse, on essayait d'avoir un PC qui affiche au moins 30fps dans ses jeux, avec une montée en résolution si possible. À l'époque, quand j'ai rajouté 2 Mo de RAM à ma carte graphique Matrox sur mon 486DX4, je suis passé d'un jeu fluide en 320x240 à un jeu fluide en 640x480! C'était magique, j'ai pleuré de bonheur en donnant des billets verts aux stripteaseuses dans Duke Nukem 3D. Car enfin, je voyais plus de détails de leurs... visagesAujourd'hui, je vois des GPU à 2400€ pour 200FPS en 4K avec DLSS, VRR, G-Sync, FrameGen... Mais bordel, ça sert à quoi?Le PC a toujours été cher. Ce que j'ai eu à mes 13 ans (PC familial hein) en 1993, c'était un 386sx 16Mhz et je jouais à Wolfenstein, Wing Commander (sans son lol) dessus, c'était génial! Comparé à Mario Bros sur NES, c'était la master classe assurément. Mais il coutait 10.000Fr sa race! Mais c'était un outil révolutionnaire à avoir à la maison, même sans internet à cette époque mdr.Aujourd'hui, quand je vais lancer Indiana Jones sur ma Xbox SX ou mon PC à 3000€ (du travail)... à part deux effets de pelouse et des ombres/lumières mieux définies... Ben le jeu sera le même! À un détail près, mon PC va cracher 650W pour faire 180fps...C'est là que je ne comprends plus le monde du PC. Pour moi, ça ne sert à rien d'aller au-dessus d'un 1440p upscalé en 4K à 120Hz capé à 60fps. Ce qui fait que mon GPU n'est utilisé qu'à 40 à 60% et mon CPU à 30%... grosso modo 50% du PC.Mais si je prends un PC à 1500€, donc à 50% du mien, je n'arriverais pas à 60fps dans les mêmes conditions, à cause de l'optimisation aux fraises des jeux PC. Quand je parle d'optimisation, c'est au programmeurs d'essayer d'éviter les goulots d'information qui vont faire baisser un PC moyen de gamme mais qui va trouver de la place sur un gros PC.Donc, software pas optimisé, surpuissance des composants qui ne servent à rien. À moins que jouer à 180fps à un Final Fantasy 16 ou CyberPunk 2047 apporte quelque chose au gameplay???Si ce n'est péter les watts et avoir la sensation d'exploiter une bécane super chère... Quel intérêt de dépenser autant alors que les consoles offrent encore des rendus et des framerates très proches dans le ressenti. Ok, le mode perf 60fps des consoles est loin des ultra en 60fps sur PC. Mais ça vaut les 1000 - 2000€ en plus? Tout ça pour des jeux AAA qui sortent trop tôt et qui sont finis 6 mois à un an après? Alors que dans 6 mois à un an, de nouveaux composants PC sortiront, parfois moins chers pour les mêmes perfs...Franchement, je ne sais pas comment vous voyez le monde du hardware PC, comment vous exploitez vos bécanes en capant ou non vos FPS?Avez-vous conscience de la consommation massive des PC pour jouer au même jeu qu'une console qui va consommer 250 - 280W par heure?Vous avez mis combien dans votre config et vous pensez la garder combien de temps?Moi perso, avec la chance que j'ai d'avoir de gros PC à travers mon travail, je me rends compte que mon vieux rêve d'avoir toujours la machine la plus puissante... ne sert à rien! Voir pire, est complètement inutile!Le monde PC a changé, à présent, j'attends plus la révolution des SoC ARM plus qu'une innovation ZEN 6 par exemple. Quand on voit ce que fait la Switch (18W en dock) avec un vieux ARM d'il y a 7 ans, imaginez un SoC qui consomme 120 à 250W ce que ça donnerait sur console... ça serait fou.