Aniplex a annoncé pour 2025 un anime basé sur le jeu de science-fiction Gnosia."L'équipage d'un vaisseau spatial à la dérive est confronté à une menace mystérieuse et mortelle connue sous le nom de « Gnosia » et formule alors un plan désespéré pour sa survie. Les plus suspects des coéquipiers seront dorénavant mis en « cold sleep », un sommeil cryogénique, afin de sauver le vaisseau des « Gnosia ».Gnosia est un RPG de déduction et d'enquête dans un univers de science-fiction.Discutez avec une variété de personnages uniques, utilisez les informations recueillies pour déterminer qui, selon vous, est le « Gnosia », puis votez pour l'envoyer en « cold sleep ».Au fur et à mesure que vous progresserez, vos capacités s'amélioreront... tout comme celles de l'équipage.Plus le nombre de coéquipiers, de « Gnosia » et les divers « rôles » augmentent, plus il deviendra difficile de déterminer qui dit la vérité. Travaillez avec ou contre les autres pour assurer votre survie jusqu'à la fin.Le jeu est d'abord sortie sur Vita en 2019 pour être porté partout les années suivantes."