@Suzukube change d'avis, car un jour même ta console ne t'appartiendra plus... tu seras dépendant de ta connexion, de ta box et du cloud... apprécie la connexion instable et pourrie en Martinique...les figurines et goodies que tu aimes bien acheter vont disparaître puisque les boutiques ne survivront pas sans jeux physiques et films en DVD bluray.