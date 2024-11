Le média Inverse a récemment interviewé le producteur de Dragon Quest 3 HD-2D Remake, Masaaki Hayasaka, à propos de la récente sortie du jeu. Il a également fait part de ses réflexions sur un autre remake qu'il aimerait voir : Final Fantasy VI.Nous n'avons pas de projets concrets à ce sujet, mais personnellement, je dirais Final Fantasy VI. Octopath Traveler, le premier titre en HD-2D, a été développé en faisant référence à FFVI, car il possède un pixel art de haute qualité. J'aimerais beaucoup voir à quoi ressemblerait ce jeu avec le style artistique HD-2D.Final Fantasy VI est souvent considéré comme l'un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps. Sa narration mature, ses personnages mémorables et ses mécanismes innovants, tels que les Espers, ont laissé un impact durable sur le genre.Donner vie à ce jeu en HD-2D pourrait être un moyen idéal de le faire découvrir à un nouveau public, tout en donnant aux fans de longue date l'occasion d'en faire l'expérience d'une manière à la fois nouvelle et familière.

