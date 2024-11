Jeux Vidéos

FEDEX

Ayant vu plusieurs vidéo dont celle du JDG sur l'IA et également pas mal sur les mondes ouverts et est-ce qu'ils sont en fin de vie ?J'aimerais proposer une solution pour revitaliser ces derniers.Le problème numéro un des mondes ouverts immersif c'est on est tous d'accord leur quêtes. Le truc simple qu'il faudrait c'est que même une quête secondaire ou tout type de quête devrait avoir un impact sur le monde voir sur l'histoire général.Une exemple me venant en tête c'est dansattention spoiler pour les gens ayant pas joué au jeu. Ce jeu dispose de plusieurs fin selon que vous arrivé ou pas à sauver votre famille des griffes du culte de Kosmos hors peut importe la fin que vous prenez elle n'a aucune conséquence sur une quête DLC quête de la première lame. Hors ces deux quêtes devraient être connectés, si vous sauvé toute votre famille alors il devrait être plus évident de sauvé Natakas / Neema (selon que vous soyez Kassandra ou Alexios).Danspar exemple à la fin on nous donne un choix par "faction" qu'on a aidé pour résoudre le problème de V. Ce sont des choix qu'on a fait pour aidé chaque faction au file de notre aventure. Pourquoi pas mixer les options ensemble ?Mais bon pour Cyberpunk 2077 ayant parcouru Night City de part et d'autre j'ai bien pu voir tout les éléments qui ont été coupé et ayant pas pu arrivé au jeu final. Donc je serais un peu plus cool envers CD Projekt ici.En bref, il faut que les mondes ouvert dispose de plus d'actions et conséquences, par exemple si vous tuez un personnage secondaire qui peut sembler peut important il se pourrait bien que l'une de vos quêtes principale soit plus difficile et qu'il y ai même répercussion sur le monde ouvert genre un pont qui se fait détruire, un quartier qui devient la proie d'une épidémie ou encore un personnage viendra vous traquer.Je pourrais citer encore d'autres exemple mais en voici un dernier. Souvent les quêtes c'est transporter X à destination B. Voilà pourquoi on appel ça quête fedex merci capitaine évidenceHors ici il faudrait que ce que l'on transporte (soit un objet soit une personne) impacte le monde si c'est un objet peut être que ce dernier peut tuer quelqu'un et ce quelqu'un de mort vous facilite ou pas à franchir une quête si c'est une personne la même chose.Voilà ce que je pense que tout monde ouvert se doit d'avoir un tas d'effet domino dans le jeu comme dans la vie réelle en somme. Une action entraine une suite de conséquence.Tu détruit un pontX perd son travailVeut se venger de toiTu es la cible de mercenaire ou de la personne elle même.Le moindre détail du monde DOIT engendrer une CONSÉQUENCE direct ou indirect sur vous.Et pour ce faire il faut créer je pense des IA active pouvant réaliser ce genre de progrès ceci afin de personnaliser notre expérience interactive avec le monde ouvert du dit jeu.J'irai même à dire que cette expérience pourrait être unique pour chaque joueur. Quand je dis unique je le dis vraiment unique ce faisant il n'y aura pas de bonne ou mauvaise solution. Vous pourrez pas avoir de soluce sur internet d'une quête car cette quête sera totalement unique à vous. Elle dépendra de comment vous la faite et dépendra des choses ayant pu l'impactée avant.Expérience unique pour chacun.Voilà pour ma petite brève de comptoir sur quelques idées en tête sur comment améliorer l'avenir des jeux vidéo à mondes ouverts/persistant.