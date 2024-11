Un blog sans illustration, mais une petite réflexion que je partage entre 2 tâches au boulot : Que ce soit dans le jeu, chez les antiquaires, - j'exagère je sais -, dans les brocantes, il y a un rapport à l'objet, un regard sur l'objet qui stimule, une datation, une exclusivité, une rareté qui justifie le prix. Et qui ne s'arrête pas lorsque nous l'installons chez soi. Un rapport au rêve. Le dématérialisé nous ôte une part de ce rêve. Réalisez par exemple le plaisir d'assister à un unboxing par exemple. Ca donne envie n'est-ce pas. une fois que vous avez l'objet tant convoité chez vous, le plaisir que vous en retirez. Maintenant, imaginez-vous un seul instant que les plateformes de jeu n'existent plus, que les objets disparaissent. Comment remplacer une bibliothèque, un poster, un objet décoratif, bref un pan de rêve par du démat ? Le rêve ne fait-il pas parti de notre épanouissement. Le consommer le fait-il disparaître. On dit souvent que l'important n'est pas l'atterrissage mais le voyage. De A à Z. J'attends votre point de vue là-dessus. Philosophique, critique, cynique, etcetera "-ique".

Who likes this ?

posted the 11/14/2024 at 09:49 AM by solarr