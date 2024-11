"C'est parce que je pensais que Sony me l'aurait envoyée gratos."Il y a Sous-succube qui a fait une video et pense le contraire de ce que Suzukube balance sur @Gamekyo."Thèse, antithèse, un doute, une hypothèse..."Quel méta-revers ! j'en perds mes vers, l'autre persévère.

Like

Who likes this ?

posted the 11/11/2024 at 09:47 PM by solarr