La Cour de Cassation, plus haute juridiction en France avec le Conseil d'Etat, a rendu son arrêt en faveur de Valve qui avait été attaqué par l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir. L'association avait pris comme angle d'attaque une norme européenne de 2009 permettant la revente de produits physiques ou dématérialisés. Or la Cour de Cassation a estimé que le jeu vidéo était plus complexe que cela ne pouvait pas être appliqué :À voir si cela va aller devant la Commission Européenne

posted the 10/26/2024 at 10:45 AM by khazawi