Nikoderiko : The Magical World est fantastique, se joue avec brio et touche tous les points positifs.

Un remarquable jeu de plateforme pour toute la famille dont le principal « péché » est de rendre un hommage excessif à d'autres titres, au lieu de rechercher une saveur qui lui soit propre. Il n'en reste pas moins très solide et très beau à regarder.

Nikoderiko: The Magical World looks fantastic, plays brilliantly, and hits all of the right spots.A remarkable platformer designed for the whole family whose main "sin" is to pay excessive homage to other titles, instead of pursuing a flavor of its own. Still, it's very solid and very beautiful to look at.Le moins que l’on puisse dire c’est que Nikoderiko: The Magical World caresse les fans de plateforme dans le sens du poil, en réussissant très bien là où il le voulait. Autrement dit, on fait face à une aventure colorée et charmante, chargée de références, truffée de secrets, et au cours de laquelle s’exprime un gameplay de base plutôt réactif tout en se permettant un peu de variété. Maintenant, son léger manque de finition, les petits soucis de maniabilité lors de certaines séquences ainsi que sa manière de nous laisser découvrir sa galerie de collection font grimacer. En définitive, le titre de VEA Games reste surtout un bel hommage à ses inspirations que tous les publics sauront apprécier.Nikoderiko: The Magical World c'est concrètement Crash Bandicoot qui se retrouverait dans un jeu Donkey Kong Country. Plus qu'un hommage, le titre de VEA Games en reprend les mécaniques essentielles en remplaçant les singes par des mangoustes, sans parvenir à apporter sa touche personnelle, et avec une jouabilité qui manque un peu de précision. Cela n'en fait pas un mauvais jeu pour autant, mais son manque de personnalité et ses quelques errances donnent un résultat tout juste correct, sans fulgurance, et c'est bien dommage.