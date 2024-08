Comment on fait pour pouvoir jouer à un jeux rapidement ?



Je voulais rejouer à un jeux alien sur ma xbox série X. Il est pas sur le ssd, mais sur le DD externe....



Mon SSD étant remplie à 99%, je dois donc transférer un jeux, pour transférer alien.



Il y a call of duty, 173 go...

Forza motorspot 134 go...

Star wars jedi survivor 134 go...

Starfield 115 go...



Et 4 autre jeux qui pèse moins de 30 go chacun....



Donc pas le choix, je transfère jedi survivre...



40 minutes de transfert....



Puis après je vais devoir transférer alien.....Bon lui il pèse pas lourd...



Bordel je sais pourquoi je joue peu à la xbox série X....



Je passe plus de temps à transférer qu'à joué....





C'est qui l'imbécile qui a décréter le SSD pour les consoles?



C'était mieux avant, mais vraiment...



(Peut être quand les SSD seront plus abordable, genre 10 to pour 200€)





C'est vraiment vraiment de la merdasse.



On a plus de loading ou peu, mais entre patienter 1 minute et quelque, et attendre 40 minute pour pouvoir joué à un jeux qu'on a déjà téléchargé......