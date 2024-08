Loin des clichés sur le piratage, ROMhacking.net était avant tout un lieu de partage et de création pour les amoureux de jeux rétro. Traductions amatrices de jeux jamais sortis en France, patchs correctifs, mods originaux… Les projets hébergés sur le site permettaient de redécouvrir des classiques sous un nouveau jour ou de s’essayer à des expériences inédites. Un véritable travail de passionnés, réalisé dans le respect de l’œuvre originale.Dans son message d’adieu, Nightcrawler, fondateur de ROMhacking.net, évoque une décision difficile mais nécessaire. La croissance exponentielle du site ces dernières années a rendu sa gestion de plus en plus chronophage et complexe. Des tentatives pour trouver un repreneur sérieux ont échoué et des tensions sont apparues avec l’équipe gérant le Discord associé au site. Un contexte compliqué qui a poussé Nightcrawler à dire stop, non sans s’assurer de la préservation du précieux contenu accumulé depuis 20 ans.Car c’est tout l’intérêt du travail de ROMhacking.net qui risquait de disparaître avec la fermeture du site. Heureusement, l’ensemble des projets a été sauvegardé et archivé sur le site Internet Archive. Un soulagement pour la communauté et une reconnaissance du travail titanesque abattu par les contributeurs au fil des années. Grâce à cette initiative, ce patrimoine vidéoludique restera accessible aux générations futures de joueurs passionnés.