Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Veuillez choisir 5 jeux intelligent(réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Vous avez jusqu’àVoici pour l'instant ( à 23H00 le 01/08 ), les jeux intelligent les plus appréciés (ce n'est pas dans l'ordre des points), mais ça peut encore changer, évidement :The witnessMetroid Prime999 Nine Hours Nine Persons Nine DoorsThe Talos PrincipleZelda : Breath of the WildPortal 2Braid-Ils ont 3 points aux minimums (sur 17 votes)-Important :