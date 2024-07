Till & Hat est un jeu développé par Woodfrog, la personne ayant développé le fan made "Mega Man The Sequel Wars" sur Mega Drive (un remake de Mega Man 4 a 6), sauf que cette fois-ci il decide de s'attaquer a la SNES avec un jeu de plates-formes inédit qu'il espère sortir en boite/cartouche.Son Twitter: https://x.com/SokZaJelo

posted the 07/30/2024 at 06:46 PM by guiguif