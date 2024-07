C'est lors d'une interview avec Noisypixel que Toshihiro Kondo, le président de Falcom, a glissé quelques petites infos.- Un remake est en cours de développement et sera annoncé cette année (YS 5 ?).- Le nouveau "Tokyo Xanadu" est développé par une jeune équipe.- Toshihiro Kondo aimerait que le prochain YS soit plus mature que les précédents.- Falcom aimerait faire un nouveau Spin-off pour la saga "The Legend of Heroes" comme cela a été fait avec "The Legend of Nayuta - Boundless Trails"- Le développement de "The Legend of Heroes Kai no Kiseki -Farewell O Zemuria-" est aux alentours de 75/80%- "Popful Mail" (version PC-8801) sortira sur Switch dans deux jours et qu'il sera traduit en anglais.On rappelle que YS X Nordics sortira le 25 Octobre et que The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak vient de sortir.