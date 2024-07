C’était a prévoir, un J-RPG ne peut pas se contenter de si peu d'argent.Le studio Wildrose a partagé de nouveaux détails sur le développement de Penny Blood, le successeur spirituel de Shadow Hearts, lancé il y a deux ans sur Kickstarter.Malheureusement le jeu n'a pas évolué et aucune information n'a été donnée sur un probable partenariat avec un éditeur. En mai dernier, le directeur Matsuzo Machida a précisé que l'équipe était toujours à la recherche d'un éditeur et qu'il tiendrait les backers au courant de l'évolution de la situation.Dans la mise à jour de juillet 2024 Machida a souligné que l'équipe n'avait pas abandonné le développement et qu'elle avait commencé à travailler sur une nouvelle tentative "pour essayer d'augmenter la valeur de la propriété intellectuelle de Penny Blood". Les détails de cette "nouvelle tentative" n'ont cependant pas été communiqués.Rappelons que les développeurs avaient deja sorti un spin-off sous forme de Rogue-like, Penny Blood Hellbound, histoire de booster la license, mais ce dernier était totalement passé inaperçu.Maintenant quid de Armed Fantasia ? L'autre J-RPG avec lequel Penny Blood avait partagé sur Kickstarter, qui doit vivre la même situation.