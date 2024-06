1. [NSW] Shin Megami Tensei V: Vengeance – 31,888 / NEW

2. [PS5] Shin Megami Tensei V: Vengeance – 18,610 / NEW

3. [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door – 10,663 / 179,496

4. [NSW] Monster Hunter Stories – 10,216 / NEW

5. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 7,841 / 7,800,710

6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 6,524 / 5,870,560

7. [PS4] Shin Megami Tensei V: Vengeance – 6,367 / NEW

8. [NSW] Minecraft – 4,872 / 3,544,346

9. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 3,655 / 5,525,609

10. [NSW] Snufkin: Melody of Moominvalley – 3,430 / NEW



Switch OLED – 25,639

PS5 – 19,336

Switch Lite – 8,556

Switch – 4,320

PS5 Digital Edition – 3,546

Xbox Series X – 921

Xbox Series S – 451



38 515 Switch / 22 882 PS5 / 1 372 XSXIS