ActuGaming

C’est sur le site officiel du groupe que l’on a pu apprendre la nouvelle hier. On a droit à la même rengaine que lors de toutes les annonces de restructuration, c’est-à-dire que l’industrie va mal, personne n’est épargné, moins de croissance… On a déjà entendu le discours mille fois au point où il ne devient plus audible. Surtout par les personnes mises à la porte, et ici, il y en a beaucoup.Ce sont 15% des effectifs qui sont licenciés chez Sumo Group, ce qui équivaut à plus de(le chiffre n’est pas confirmé) si l’on se fie aux récents recensements sur le nombre d’employés (1 790). Les antennes touchées sont celles du Canada, du Royaume-Uni, de la Pologne, de la République Tchèque et de l’Inde.Pour rappel, Sumo Group est à la tête de plusieurs studios dont Sumo Digital, à qui l’on doit le dernier Sackboy: A Big Adventure, mais aussi Secret Mode, le studio qui s’apprête à éditer Still Wakes the Deep (du studio The Chinese Room), prévu pour la semaine prochaine.