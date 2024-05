"Si cela ne tenait qu’à moi, j’aimerais me débarrasser de toutes les exclusivités sur les consoles, mais ce n’est pas à nous de le définir étant donné que nous sommes un acteur à faible part sur le marché des consoles. Sony a défini la concurrence sur le marché en utilisant des exclusivités, c’est donc le monde dans lequel nous vivons. Je n’aime pas ce monde".



On voit aujourd'hui que ce n'était pas des paroles en l'air avec 4 jeux qui sont arrivés sur PS5 et que ça va continuer à l'avenir. Sans parler du virage pris depuis un moment sur les bénéfices immédiats à faire depuis les divers rachats.



Satya Nadella est le boss de Xbox aka Microsoft Gaming. Spencer et Bond devraient démissionner s'ils sont en désaccord avec la nouvelle politique plutôt que de continuer à être humilié en quelque sorte par les cols blancs, et même sortir par la petite porte avec un licenciement...