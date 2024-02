Je ne comprends pas ceux qui sont étonnés par les rumeurs Xbox sur le multi plateformes.



On a pu lire : Non mais c'est fake, ce sont des rumeurs

puis : "non mais ce ne sera qu'un jeu" puis on passe à 2 puis à seulement certains jeux Bethesda ou Acti/blizzard...



avec comme défense pour certains : Non mais c'était énuméré dans le procès pour l'aquisition d'Activision/Blizzard (ouais tout comme Microsoft aurait tenu ce discours lors de l'achat de Bethesda et finalement on a vu ce qu'ils en ont fait... tout était devenu exclusif)



Et là où je ne comprends pas, c'est que votre Spencer, le grand sauveur de Xbox, avait dit depuis très longtemps vouloir le GamePass partout, et quand il a dit PARTOUT, ça laissait entendre la concurrence, donc il aurait aimé le GamePass sur Playstation.



Il parlait bien du GamePass pas seulement de Xcloud.

(Et vous étiez tous content, tous d'accord avec Spencer)



Et donc ça veut dire quoi avoir le GamePass sur Playstation ??

Avoir tous les jeux Xbox sur Playstation et tout cela Day One (on parle donc de toutes les franchises)



Donc en quoi, là maintenant, vous êtes étonnés ??