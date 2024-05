Est ce Xbox dirige par ce bonimenteur de Phil Spencer, qui vient de sacrifier le Studio qui avait donné la meilleur exclu a son Gamepass de M**** sous prétexte que Microsoft peut même sacrifier 0.00000001 % de ses bénéfices pour maintenir le studio en Vie ?



Est ce Electronic Art l'Empire du Mal qui racheté tout ce qui bouge et présure les licences achetés avec un jeu par an pour s'étonner que les gens en aient marre ?



Ou bien Sony qui a tenté de voler le Succès de la Démocratie ?



Ce cher Ubisoft qui refait le même jeu en boucle depuis Far Cry 3 ?



Est ce la Warner qui ne sait pas comment sa marche un jeu service ?



S'agit il de Sega, qui a tout gâché dans les années 90 avec sa guerre civile entre les branches américaine et japonaise, l'ego de Yuji Naka et la catastrophe que fut la Saturn ?



Vous pensez peut être a Infogrammes l'ennemi juré du Joueur du Grenier ?



Ou même a Nintendo Le Faux Pétit Artisan en guerre contre sa propre fan base, les émulateurs et qui doit laisser le temps a Gamefreak de faire un bon jeu Pokémon ?



Si j'ai bien quelqu'un n'hésitez pas a le dire dans les commentaires. (Ah oui Konami les Rois du Gacha et de Yu-Gi-Oh !)



Moi je vote EA, je leur pardonnerais Jamais pour Bioware, Jamais !