"On reparle des spécifications techniques de la future PS5 Pro de SONY ce matin. Une console que l'on attend pour la fin de l'année et qui devrait apporter le PS5 Pro Enhanced.Les caractéristiques attendues sont les suivantes :- CPU : même version 8 cores et 16 threads, issu de l'architecture AMD Zen 2, mais avec un High CPU Frequency Mode à 3.85 Ghz, cela s'accompagne d'un downclock de 1.5 % des fréquences de la partie GPU, lorsque le mode est actif, avec une baisse estimée de 1 % des performances- GPU : la puissance passerait de 10.28 TFLOPS à 33.5 Teraflops (TFlops APU console, ne pas comparer avec GPU PC) ce qui accréditerait la forte hausse du nombre de CUs de la partie iGPU (chiffre également gonflé par le PSSR 1.0)- Mémoire vive : la bande passante passerait de 448 Go/s à 576 Go/s- lecteur Ultra-HD 4K amovible- Performances Ray-Tracing multipliés par deux ou trois (à voir ce que 2 ou 3 signifiera dans la pratique)- Solution d'upscaling/antialiasing PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling)- Utilisation de l'IA afin d'atteindre une puissance de calcul de 300 TFLOPS , en calcul 8 bits et 67 TFLOPS , en virgule flottante 16 bits (en réalité le PSSR 1.0 appuie un hardware qui est ce qu'il est)Digital Foundry affirme, dans son podcast, que la GPU de la future PS5 Pro devrait atteindre un Boost de 2.35 Ghz, contre 2.23 Ghz pour la version PS5 classique, ce Boost serait une valeur maximale ultime, atteignable que dans, ce qui expliquerait que les valeurs antérieurement évoquées étaient plus basses. Rappelons que la PS5 Pro utiliserait l'architecture RDNA3, contre RDNA2 pour la PS5 (certaines rumeurs évoquent même des cores Ray Tracing issus de l'architecture RDNA4), le iGPU, de la version Pro, devrait avoir accès à des caches plus généreux 256 Ko de cache GL1 et 32 Ko de cache GLOV (contre 128 et 16 Ko pour la PS5).Bon à voir s'il faut prendre les potins de Digital Foundry pour argent comptant...