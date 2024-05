...au final c'est le AKB de Kotick qui se propage au sein de Xbox Game Studios en voulant faire des IP rentables à tout prix et donc en fermant des studios. Ils font in fine du Sony.



Quand je repense aux discours sur la "liberté créative" des studios, on peut dire qu'ils se sont bien moqués des gens.

Ninja Theory, Obsidian et d'autres peuvent légitimement être inquiets dans les mois et les années à venir.



Spencer rêvait de racheter Nintendo ou Sega. Imaginez le massacre économoque et social que ça pourrait engendrer...



Je suis vraiment triste pour Tango en particulier mais j'avais déjà ce pressentiment en 2021/2022. Et encore plus avec le départ de Mikami. Il a senti très probablement que c'était la fin et n'a pas voulu être humilié en étant dépossédé de ce qu'il avait mis en œuvre.



Mais voilà, encore un exemple qui montre que les consoliers et les acteurs du JV ne sont pas des amis et qu'il n'y a aucun sentiment. Voyez la sauce qu'à pris PlayStation avec Helldivers 2 il y a peu pour gonfler ses chiffres du PSN...