En attendant le vrai 3eme épisode, la license Death end re;Quest va tenter le rogue-like.Au programme le retour des personnages principaux ainsi qu'un nouveau personnage "Sayaka Hiwatari", toujours des illustrations gores et un rendu en SD simpliste en vue du dessus.Sortie prévue sur PS5, PS4 et Switch.

posted the 04/25/2024 at 10:11 AM by guiguif