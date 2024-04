Soul Covenant, jeu VR développé par une partie des anciens de la team Soul Sacrifice est désormais dispo sur Meta 2/3 et Steam. Il sortira dans 3 heures sur PS5 (PSVR2).Jouable seul ou en coop en ligne."Dans un futur proche, le monde est sous le contrôle d'une intelligence artificielle quantique connue sous le nom d'"Adam" qui tente d'assumer le rôle d'un dieu. Adam pense que le rôle d'un dieu est d'être un objet d'admiration, un objet de peur écrasante. Les "Deus Ex Machina" considérées comme des dieux mécaniques lancent une invasion mondiale en massacrant tous ceux qui refusent d'obéir.Près du dernier bastion de l'humanité, l'"Arche de Tokyo", des humains améliorés connus sous le nom d'"Avatars" se livrent des batailles féroces. Leur arme principale est fabriquée à partir des restes de leurs camarades tombés au combat, dans un cycle sans fin où la mort de quelqu'un aide ceux qui continuent à se battre. Les Avatars ont un dicton à ce sujet : "Je ne manquerai pas de ramasser tes os".".

posted the 04/18/2024 at 08:59 PM by guiguif