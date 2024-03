Après un FF7 Remake reprenant l'arc Midgar qui était très linéaire on pouvait se demander comment Square-Enix allait pouvoir transposer le monde extérieur de Final Fantasy VII.J’étais le premier a penser qu’ils n’y arriveraient pas, qu’on aurait à l’instar du remake de Star Ocean 2 une map en 3D avec des perso en SD et que seul les donjons et les villages seraient en full 3D... je me suis trompé.- La magnifique transposition de FF7 en 3D- L'immensité des environnements- La générosité abusée du contenu- L’énorme durée de vie-Le système de combat encore plus poussé et fun que Remake- L’OST toujours superbe- La Fin- Le mode Performance qui manque de netteté- Trop de mini-jeux tuent le mini-jeu- Quelques quêtes annexes bien ripouxBien évidement le premier gros plaisir du jeu c’est de voir transposer en 3D les environnements du jeu original. Voir le canon de Junon en grand, le Gold Saucer et ses divers zones, Cosmo Canyon, Nibelheim ect… 25 ans après avec la technologie d'aujourd'hui c'est juste ouf, mais ce qui saute a la face âpres quelques heures c’est que FF7Rebirth est d’une générosité sans pareil que se soit en termes d’environnements, d’exploration, d’activités, de mise en scène (la scène du théâtre !), chaque zones et donjons proposent un gimmick de gameplay différent (pour celui de Cait Sith on repassera par contre)…Soyons honnête, personne ne pourra me citer un A-RPG en full 3D plus riche que ce jeu en dehors d’Elden Ring si on le sort de son statut de Souls.Le jeu suinte le pognon et la passion par tout les pores, ya tellement de choses à faire, tellement d’annexes même si tout ne se vaudra pas.Ensuite le système de combat mélangeant tactique et bourrin est toujours aussi fun et est bien plus poussé que celui de Remake grâce notamment à ses attaques en duo.L’OST, même si un poil inférieur a mon gout a celle de Remake qui était une master piece, est de grande qualité et très variés.Et la fin, la fin…Mais si le jeu est superbe dans son mode Resolution en 30fps (malgré du poping et quelques textures malheureuses), le mode performance manque de netteté, même si en contrepartie le 60fps ne bougera pas d’un iota 99% du temps (tout dépendra de vos TV comme d’habitude). Ensuite si certains mini-jeux ou phases originales sont très sympa, le jeu de cartes et les courses de chocobo en tête, d’autres sortent tout droit de l’ère PS2 comme cette phase de tir a l’arrière de la bagnole avec Barret ou la phase de shoot them up bien rincée au Gold Saucer. On ne parlera pas non plus des quelques « inspirations » de Fall Guys ou Rocket League version Wish.Bon et qu’est-ce qu’un FF sans quelques quêtes pourri ? La quête des poulets avec la corde et le saut serieux...