En regardant ma collec de jeux Switch, je suis tombé sur Xenoblade Chronicles 2 Torna que j'ai pas encore fait (le jeu de base oui). Je me souviens l'avoir trouvé à 40e dans un Carrefour Market un été de 2020. Le jeu de base je l'avais pris en occasion en boutique en novembre 2019 quand je me suis pris une Switch auparavant



Je me suis amusé à regarder un peu le jeu sur les divers sites comme Ebay, Vinted, Le Bon Coin et cie, pouvant le proposer en FR (la jaquette en fr vu que c'est la version EUR pour la cartouche). Je me suis aperçu du prix démentiel de la préquelle FR de XBC2, plus de 200e, mais sous blister à chaque fois. Aucune version d'occasion n'est dispo visiblement.



D'habitude, ce sont les jeux du type Limited Run et cie qui sont concernés par ce phénomène pour des raisons évidentes. Mais un jeu qui a été distribué dans le commerce classique, j'avoue que cela m'étonne un peu car on a aucune garantie qu'il n'y aura pas de réassorts plus tard.





Je ne sais pas s'il y a d'autres jeux, hormis les éditions limitées, mais en tout cas, c'est marrant de voir des jeux plus rares en occasion qu'en neuf.

Merci aux scalpers...



PS : FF Pixel Remaster sur PS4, exclue sur store Square Enix, est proposé à plus de 1200e, neuf sous blister évidemment, soit 3 fois plus que la version Switch !!!

Merci Square Enix d'avoir limité les tirages exprès !