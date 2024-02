Le studio chinois Hypergryph, les createurs de Arknights, viennent de sortir Ex Astris, un RPG premium sur mobile (un jeu payant sans gacha) au prix de 9,99 euros.Le jeu est dispo sur le Google Store et l'ApplestoreIl s'agit d'un jeu combinant temps reel et tour par tour."Dans Ex Astris, vous embarquerez dans une aventure envoûtante au cours de laquelle vous devrez percer les secrets d'un astre mystérieux partagé entre le jour éternel et les ténèbres perpétuelles.Explorez Allindo, une planète dont l'orbite fait vivre un jour sans fin à l'une de ses faces. Coupé en deux par de formidables tempêtes en forme d'anneaux, ce monde aux hémisphères contrastés abrite des créatures étranges et des êtres intelligents étonnamment semblables aux humains. Les joueurs incarneront Yan et se joindront à Vi³, les deux investigators ayant pour mission de lever le voile sur les secrets d'une ancienne civilisation d'Allindo et de découvrir la vérité sur les Astramorphs qui peuplent cette étrange planète."En espérant une sortie sur d'autres supports.