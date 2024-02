Ça y est, les propos tant attendus sont sortis ce soir dans un podcast où on a eu les chiffres des abonnés du GP, la confirmation de 4 jeux à venir et que Starfield ainsi que Indiana Jones ne sortiront pas chez la concurrence.

Bon ça avait l'air clair, les insiders cest de la m**** et pourtant...



Spencer, dans The Verge, a été interrogé sur Starfield et il nuance en disant que ce ne serait pas à exclure une sortie sur une console concurrente.



En gros c'est "oui, mais..." ou "non, mais..."



Ça fait des années et des années que la com chez Xbox est...spéciale.



Perso, je ne suis pas spécialement plus avancé qu'avant le podcast dans le fond en ayant tous les éléments, au moment où j'écris.



Ça me donne le même effet que le Président Macron qui fait des déclarations et que ce sont les ministres qui doivent tout éclaircir derrière dans les différentes matinales...